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«Сколько еще ждать?» Посол Австралии пожаловался Собянину
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Посол Австралии пожаловался Собянину на сугробы 

Рамблер 4 часа назад
Австралийский посол в России Питер Теш в своем твиттере пожаловался мэру Москвы Сергею Собянину на сугробы, которые 17 дней не убирали в Кропоткинском переулке.
«Сколько жителям и школьникам Кропоткинского переулка еще ждать?» — возмутился он.
Свой пост, опубликованный 18 февраля, дипломат сопроводил фотографиями заснеженной улицы.
Уже девятнадцатого февраля он рассказал, что проблема была решена. Судя по снимкам, теперь в переулке совсем нет снега, его расчистили до асфальта.
«Вопрос задан — ответ получен», — написал он, сказав «спасибо» Собянину и «особое слово благодарности дворникам, которые всю ночь трудились».
В начале февраля в Москве и области прошел «снегопад века»: за два дня выпало больше месячной нормы снега. За это время один человек погиб, пятеро получили травмы. По данным «Московского комсомольца», высота сугробов в разных районах столицы после февральского снегопада достигает метра в высоту. Также на улицах города появились «сугробы-рекордсмены» высотой около трех метров — их создают коммунальщики перед вывозом снега на плавильные пункты.
 Ещё 7 источников 
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