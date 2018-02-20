«Сколько еще ждать?» Посол Австралии пожаловался Собянину

Посол Австралии пожаловался Собянину на сугробы

«Сколько жителям и школьникам Кропоткинского переулка еще ждать?» — возмутился он. Австралийский посол в России Питер Теш в своем твиттере пожаловался мэру Москвы Сергею Собянину на сугробы, которые 17 дней не убирали в Кропоткинском переулке.

17 дней … сколько жителям и школьникам Кропоткинского переулка еще ждать @MosSobyanin? pic.twitter.com/g6Wega9ujG— Peter Tesch (@PosolAustralia) 19 февраля 2018 г.

Свой пост, опубликованный 18 февраля, дипломат сопроводил фотографиями заснеженной улицы.

Уже девятнадцатого февраля он рассказал, что проблема была решена. Судя по снимкам, теперь в переулке совсем нет снега, его расчистили до асфальта.

«Вопрос задан — ответ получен», — написал он, сказав «спасибо» Собянину и «особое слово благодарности дворникам, которые всю ночь трудились».

Вопрос задан — ответ получен: спасибо @MosSobyanin и особое слово благодарности дворникам, которые всю ночь трудились. pic.twitter.com/QyWb3GGxd3— Peter Tesch (@PosolAustralia) 20 февраля 2018 г.