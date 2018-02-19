Метро Москвы переведено на особый режим

Московский метрополитен перешёл на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом завили в пресс-службе метро столицы. «Все службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий», — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
Все службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий#Мосметро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графикам по всем линиям.
Уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще. — Московское метро (@MetroOperativno) 19 февраля 2018 г.
Отмечается, что метро «работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графикам по всем линиям».
«Уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще», — добавили в пресс-службе.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в понедельник, 19 февраля, ожидается до -1 °С.
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