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Названо время прихода весны в Москве
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В Гидрометцентре назвали время прихода весны в Москве 

RT на русском 7 часов назад
Фото: ТАСС
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна в Москве настанет не раньше конца марта, по его словам, специалисты считают началом весны 23 марта — Всемирный метеорологический день.
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«Март для метеорологов — типично зимний месяц, а для большинства людей это уже начало весны. На весну у нас будет прогноз не раньше 20 марта, и этот прогноз будет описывать температурную ситуацию, режим увлажнения с апреля по сентябрь включительно, а сейчас пока идет накопление информации», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
Он отметил, что прогноз на весну можно будет делать только через месяц.
«Казалось бы, наступает весна 1 марта, но это еще не весна, даже по климату высота в первой декаде марта самая высокая. Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта», — добавил Вильфанд.
Ранее синоптики рассказали об аномально холодной погоде в Москве на следующей неделе. Также издание «Аргументы неделi» рассказало о мерах безопасности при гололёде.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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