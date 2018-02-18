Названо время прихода весны в Москве

В Гидрометцентре назвали время прихода весны в Москве

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна в Москве настанет не раньше конца марта, по его словам, специалисты считают началом весны 23 марта — Всемирный метеорологический день.

>> Москвичей предупредили о сильном снегопаде «Март для метеорологов — типично зимний месяц, а для большинства людей это уже начало весны. На весну у нас будет прогноз не раньше 20 марта, и этот прогноз будет описывать температурную ситуацию, режим увлажнения с апреля по сентябрь включительно, а сейчас пока идет накопление информации», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

«Казалось бы, наступает весна 1 марта, но это еще не весна, даже по климату высота в первой декаде марта самая высокая. Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта», — добавил Вильфанд. Он отметил, что прогноз на весну можно будет делать только через месяц.

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