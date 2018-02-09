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Началось заселение первого дома по программе реновации
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В Москве началось заселение первого дома по программе реновации 

Агентство «Москва» 8 часов назад
В Москве началось заселение первого дома по программе реновации. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
«Данный жилой дом (ул. 5-я Парковая, д. 62Б, ВАО, Северное Измайлово — прим. Агентства «Москва) полностью готов под заселение. В благоустроенных квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса. Сегодня вечером, в 18:00, жильцам будут выданы ордера на осмотр квартир. В данный жилой дом переселяется жители домов, расположенных поблизости», — сказал С. Левкин.
По его словам, прилегающая территория приведена в полное соответствие с утвержденными требованиями к благоустройству.
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