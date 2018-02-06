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Москвичи закидывали коммунальщиков яйцами
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Москвичи закидывали коммунальщиков яйцами 

Рамблер 3 часа назад
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что часть жителей столицы недовольны уборкой снега по ночам.
В эфире радиостанции «Вести FM» чиновник рассказал, что некоторые москвичи бросают в окна мешающей им спать снегоуборочной техники, а также в сотрудников коммунальных служб продукты питания, в том числе яйца.
«Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику», — сообщил он.
Бирюков отметил, что подобных случаев происходит «достаточно много». Всеми ими сейчас занимаются правоохранительные органы.
Во время снегопада, продолжавшегося в течение минувших выходных и понедельника, в Москве выпало 125% месячной нормы осадков. Погода стала причиной падения двух тысяч деревьев, образования пробок на дорогах и сотен ДТП. Сегодня в связи с продолжающейся уборкой выпавшего снега Центр организации дорожного движения призвал жителей столицы отказаться от поездок на личном транспорте до конца недели.
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