Жителей Московского региона предупредили о гололедице на дорогах после снегопада

Во вторник на дорогах Москвы Подмосковья после прошедшего снегопада образуется гололедица, температура опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве минус 3-5 градусов, по области минус 3-6. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве и Подмосковье прошел снегопад. В частности, в городе выпало от 1 до 3 сантиметров снега. Синоптики рассказали, что это был последний мартовский снегопад.