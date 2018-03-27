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Жителей Московского региона предупредили о гололедице на дорогах после снегопада
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Жителей Московского региона предупредили о гололедице на дорогах после снегопада 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Во вторник на дорогах Москвы и Подмосковья после прошедшего снегопада образуется гололедица, температура опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве минус 3-5 градусов, по области минус 3-6. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве и Подмосковье прошел снегопад. В частности, в городе выпало от 1 до 3 сантиметров снега. Синоптики рассказали, что это был последний мартовский снегопад.
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