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Ультраполярное вторжение ожидается в Московском регионе
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Ультраполярное вторжение ожидается в Московском регионе 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В Москве и регионе температура воздуха упадет до отметки в -22°С.
Сильнейшие морозы, «круче чем январские», нагрянут в Москву уже в эти выходные. Как отметил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура в -22°С бывает в марте раз в 18 лет.
Ожидается, что «ультраполярное вторжение» принесет с собой резкое похолодание.
«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет до -17…-22 градусов, днем -5…-10 градусов. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — цитирует слова Тишковца РИА Новости.
По словам специалиста, в области температура воздуха опустится до -20°С.
«Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы», — заключил эксперт.
Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что в ближайшее время весны в Москве ждать не стоит.
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