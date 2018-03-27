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Технические работы на закрытых станциях фиолетовой линии метро идут с опережением графика
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Технические работы на закрытых станциях фиолетовой линии метро идут с опережением графика 

Агентство «Москва» 27 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Московский метрополитен использует недельный перерыв в работе трех станций фиолетовой линии, чтобы провести на них ремонт важных механизмов и генеральную уборку, в настоящий момент работы идут с опережением графика. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«Уборка и технические работы на закрытых станциях идут с опережением графика на полдня. Так, за вчерашний день на станциях «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» промыли 2 тыс. 710 светильников и отремонтировали 82 осветительных прибора на платформах и в тоннелях», — сообщили в пресс-службе.
Кроме этого, по данным пресс-службы, на станциях «Жулебино» и «Котельники» очистили 18 символов «М», установленных на входах и выходах из вестибюлей. Аналогичные работы в ближайшие дни будут проведены и на станции «Лермонтовский проспект».
«Также на участке от «Жулебино» до «Котельников» перебрали 64 узла контактного рельса», — заключили в метрополитене.
С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда курсируют от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов.
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