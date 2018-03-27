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Снег и до минус 4 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
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Снег и до минус 4 градусов ожидается в Московском регионе во вторник 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный снег, температура может опуститься до минус 4 градусов, синоптики также предупреждают о гололедице, сообщается на сайте «Метеовести».
«Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, кратковременный снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в столице 0 — минус 2 градуса, по области минус 4 — плюс 1 градус, вечером похолодание. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Относительная влажность 55%. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении.
Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт с зарядами снега, порывистым ветром и вторжением более свежего воздуха. Вечером погода прояснится, но морозы окрепнут. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Это отсрочит наступление климатической весны, которая по многолетним наблюдениям приходится на 27 марта.
«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 0,8 миллиметра. Минимальная ночная температура воздуха в столице была минус 1,1 градуса, разброс температур по региону составил от плюс 1,5 градусов (Балчуг) до минус 5,4 градуса (Клин)», — заключается на сайте.
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