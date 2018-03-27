Снег и до минус 4 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный снег, температура может опуститься до минус 4 градусов, синоптики также предупреждают о гололедице, сообщается на сайте «Метеовести».

«Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, кратковременный снег, гололедица. Максимальная температура воздуха в столице 0 — минус 2 градуса, по области минус 4 — плюс 1 градус, вечером похолодание. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Относительная влажность 55%. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении.

Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт с зарядами снега, порывистым ветром и вторжением более свежего воздуха. Вечером погода прояснится, но морозы окрепнут. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Это отсрочит наступление климатической весны, которая по многолетним наблюдениям приходится на 27 марта.