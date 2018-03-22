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Погода в марте в Московском регионе была на 4-5 градусов ниже нормы
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Погода в марте в Московском регионе была на 4-5 градусов ниже нормы 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Уходящий март для Московского региона был на 4-5 градусов ниже климатической нормы, однако это не самый холодный первый весенний месяц за последние годы, сообщил в четверг журналистам глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Март был очень холодным, температура будет ниже нормы примерно на 4-5 градусов. Это не самый, безусловно, холодный… Март в 2013 году был ниже нормы на 6,5 градусов, а еще 31 марта (2013 года) высота снега составляла 60 см", — сказал Вильфанд.
Он напомнил, в 2013 году наблюдалось сильное половодье. При этом, по словам главы Гидрометцентра, в последующем, 2014 году, март был очень теплым, а снег сошел уже в конце февраля.
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