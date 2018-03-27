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Очередная оттепель придет в Московский регион 30 марта
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Очередная оттепель придет в Московский регион 30 марта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Потепление до плюсовых температур ожидается в Москве и Подмосковье 30 марта, днем столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
До этого 28 и 29 марта днем в Московском регионе будет около минус 1 — 0 градусов.
«Пятница, 30 марта. Ночью: минус 10 градусов, небольшая облачность, без осадков. Днем: плюс 2 градуса, облачно с прояснениями, без осадков», — говорится в сообщении.
В выходные в Москве и Подмосковье ожидается дождь, температура днем составит плюс 4-5 градусов, а ночью еще будет подмораживать до минус 7-5 градусов.
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