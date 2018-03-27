Очередная оттепель придет в Московский регион 30 марта

Потепление до плюсовых температур ожидается в Москве Подмосковье 30 марта, днем столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.

До этого 28 и 29 марта днем в Московском регионе будет около минус 1 — 0 градусов.

«Пятница, 30 марта. Ночью: минус 10 градусов, небольшая облачность, без осадков. Днем: плюс 2 градуса, облачно с прояснениями, без осадков», — говорится в сообщении.

В выходные в Москве и Подмосковье ожидается дождь, температура днем составит плюс 4-5 градусов, а ночью еще будет подмораживать до минус 7-5 градусов.