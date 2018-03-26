Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник

Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем может достигнуть плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Также ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 53%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.

На сайте отмечается, что за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ осадков не было. Минимальная ночная температура воздуха в столице была плюс 1,8 градуса, разброс температур по региону составил от плюс 2,2 градуса в Балчуге в Москве до минус 0,8 градуса в Черустях.