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Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник
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Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем может достигнуть плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
Также ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 53%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
На сайте отмечается, что за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ осадков не было. Минимальная ночная температура воздуха в столице была плюс 1,8 градуса, разброс температур по региону составил от плюс 2,2 градуса в Балчуге в Москве до минус 0,8 градуса в Черустях.
«Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона, насыщенного полями облачности, небольшими осадками и атлантическим теплом с температурным фоном в рамках климатической нормы», — отмечается в материале.
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