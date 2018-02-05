Собянин разрешил детям не ходить в школы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил, что в связи с сильным снегопадом в Москве вопрос посещения школы детьми является свободным.
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«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», — написал Собянин.
Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 4, 2018
Он также добавил, что, по последним данным, из-за снегопада пострадали пять человек, а количество поваленных деревьев превысило 2 тыс.
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