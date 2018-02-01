На Москву надвигается мощный шторм

На столицу надвигается мощный шторм

Роман Вильфанд. На Москву надвигается южный циклон, который принесет в столицу трехдневные снегопады. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал глава Росгидрометцентра

2 февраля температура повысится до 0 градусов и начнется умеренный снегопад, который продолжится и на следующий день.

4 февраля осадки усилятся, ожидается метель и порывистый ветер. В дальнейшем температура немного понизится, но осадки сохранятся.

По словам Вильфанда, до конца недели можно ждать увеличения снежного покрова до 50 см.