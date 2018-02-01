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На Москву надвигается мощный шторм
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На столицу надвигается мощный шторм 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
На Москву надвигается южный циклон, который принесет в столицу трехдневные снегопады. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
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2 февраля температура повысится до 0 градусов и начнется умеренный снегопад, который продолжится и на следующий день.
4 февраля осадки усилятся, ожидается метель и порывистый ветер. В дальнейшем температура немного понизится, но осадки сохранятся.
По словам Вильфанда, до конца недели можно ждать увеличения снежного покрова до 50 см.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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