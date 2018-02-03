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Число задержанных в Москве рейсов превысило 120
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В Москве из-за снега задержали 70 авиарейсов 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 70, отменены 16, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По данным на 7.27 мск воскресенья, во "Внуково — 6 рейсов задержано, Домодедово — 8 рейсов задержано, 16 отменено, в Шереметьево — 56 рейса задержано".
Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщили, что субботний мокрый снег и положительная температура в Москве в воскресенье сменятся снегом с метелью с резким похолоданием. В субботу в столичных аэропортах было задержано более 100 рейсов, 11 отменено.
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