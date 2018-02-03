Число задержанных в Москве рейсов превысило 120

В Москве из-за снега задержали 70 авиарейсов

Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 70, отменены 16, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

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