В московском метро произошел сбой

На Калужско-Рижской ветке московского метро произошел сбой, сообщает РБК

Поезда на «оранжевой» ветке двигались с увеличенными интервалами. Так, на станции «Беляево» поезд простоял 5 минут «по техническим причинам». Во время простоя машинист предложил пассажирам воспользоваться наземным транспортом.

На станции «Коньково» поезд остановился на 10 минут.

Длительные интервалы между поездами наблюдались также на станциях «Шаболовская» и «Октябрьская».

Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, в данный момент движение поездов проходит в обычном режиме.