В московском метро произошел сбой 

На Калужско-Рижской ветке московского метро произошел сбой, сообщает РБК.
Поезда на «оранжевой» ветке двигались с увеличенными интервалами. Так, на станции «Беляево» поезд простоял 5 минут «по техническим причинам». Во время простоя машинист предложил пассажирам воспользоваться наземным транспортом.
На станции «Коньково» поезд остановился на 10 минут.
Длительные интервалы между поездами наблюдались также на станциях «Шаболовская» и «Октябрьская».
Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, в данный момент движение поездов проходит в обычном режиме.