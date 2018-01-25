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В московском метро произошел сбой
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В московском метро произошел сбой 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
На Калужско-Рижской ветке московского метро произошел сбой, сообщает РБК.
Поезда на «оранжевой» ветке двигались с увеличенными интервалами. Так, на станции «Беляево» поезд простоял 5 минут «по техническим причинам». Во время простоя машинист предложил пассажирам воспользоваться наземным транспортом.
На станции «Коньково» поезд остановился на 10 минут.
>> На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой
Длительные интервалы между поездами наблюдались также на станциях «Шаболовская» и «Октябрьская».
Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, в данный момент движение поездов проходит в обычном режиме.
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