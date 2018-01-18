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Власти Москвы выставили на торги 4 объекта по льготной ставке под частные клиники
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Власти Москвы выставили на торги 4 объекта по льготной ставке под частные клиники 

РИАМО 18 января 2018
Фото: РИАМО
Четыре объекта в рамках программы льготной аренды правительства Москвы «Доктор рядом» выставили на аукционы, которые планируют провести в середине февраля, инвесторы смогут открыть частные клиники в Северо-Восточном, Юго-Западном, Западном административных округах Москвы и в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
Победители торгов получат возможность арендовать объекты по ставке «1 рубль за квадратный метр» в рамках программы «Доктор рядом».
«Три выставленных на торги помещения находятся на первых этажах жилых зданий с отдельным входом. Площади объектов варьируются от 170 до 313 квадратных метров. Заявки на участие в аукционах принимаются до 2 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.
Четвертый объект представляет собой двухэтажное здание площадью 460 квадратных метров, расположенное на западе Москвы внутри жилого квартала, в 900 метрах от метро «Кунцевская». Подать заявки можно до 9 февраля.
Инвесторам предлагают двухэтажное здание на Сафоновской улице, дом 13 (начальная стоимость годовой ставки аренды — 2,6 миллиона рублей); помещение площадью 170 квадратных метров на Псковской улице, дом 5, корпус 3 (начальная годовая арендная плата — 1,3 миллиона рублей); помещение площадью 197 квадратных метров на улице Инессы Арманд, дом 8/17 (начальный размер годовой арендной платы — 1,3 миллиона рублей); помещение площадью 313 «квадратов» в Зеленограде (начальный размер годовой арендной платы — 2,7 миллиона рублей).
«Предприниматели, одержавшие победу на аукционе, по условиям программы льготной аренды получат нежилой объект, в котором необходимо провести ремонт и оборудовать. С момента, когда инвестор выполнить условия договора, начнет действовать арендная ставка в размере 1 рубль за квадратный метр на протяжении 20 лет», — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
По его словам, в 2017 году город реализовал три объекта, в которых будут оказываться медицинские услуги в рамках проекта «Доктор рядом».
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