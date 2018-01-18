Средняя зарплата столичного библиотекаря — 63 тысячи рублей

Средняя заработная плата сотрудника столичной библиотеки в 2017 году составила 63 тысячи рублей. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«Средняя заработная платна сотрудника библиотеки за 2017 г. составила 63 тыс. руб. Это очень неплохой показатель. И рано или поздно престиж профессии должен появиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество посетителей в районных библиотеках значительно увеличилось.

Фото © Серегей Авдуевский / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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