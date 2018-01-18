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Средняя зарплата столичного библиотекаря — 63 тысячи рублей
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Средняя зарплата столичного библиотекаря — 63 тысячи рублей 

Москва меняется 18 января 2018
Фото: Москва меняется
Средняя заработная плата сотрудника столичной библиотеки в 2017 году составила 63 тысячи рублей. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«Средняя заработная платна сотрудника библиотеки за 2017 г. составила 63 тыс. руб. Это очень неплохой показатель. И рано или поздно престиж профессии должен появиться», — говорится в сообщении.
Отмечается, что количество посетителей в районных библиотеках значительно увеличилось.
Фото © Серегей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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