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Средняя зарплата сотрудника библиотеки в Москве составила 63 тысячи рублей
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Средняя зарплата сотрудника библиотеки в Москве составила 63 тысячи рублей 

Газета.Ru 18 января 2018
Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ
В 2017 году средняя зарплата сотрудника столичной библиотеки составила 63 тыс. руб. Об этом заявила генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева, передает агентство «Москва».
"Средняя заработная платна сотрудника библиотеки за 2017 г. составила 63 тыс. руб. Это очень неплохой показатель. И рано или поздно престиж профессии должен появиться", — сказала Рогачева.
По ее словам, число посетителей библиотек увеличилось. В связи с этим на плечи библиотекарей ложится много задач, в том числе управленческих, подчеркнула Рогачева.
Ранее московские власти объяснили среднюю зарплату в столице в 92 тыс. руб.
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