Средняя зарплата сотрудника библиотеки в Москве составила 63 тысячи рублей

В 2017 году средняя зарплата сотрудника столичной библиотеки составила 63 тыс. руб. Об этом заявила генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева , передает агентство «Москва»

"Средняя заработная платна сотрудника библиотеки за 2017 г. составила 63 тыс. руб. Это очень неплохой показатель. И рано или поздно престиж профессии должен появиться", — сказала Рогачева.

По ее словам, число посетителей библиотек увеличилось. В связи с этим на плечи библиотекарей ложится много задач, в том числе управленческих, подчеркнула Рогачева.