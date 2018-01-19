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В Москву идут морозы
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В Москву придут 15-градусные морозы 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется

На следующей неделе в столицу вернется морозная погода. Об этом Агенству городских новостей «Москва» сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфранд.

«Погода с осадками будет и до конца этой недели, и в понедельник. Осадки, конечно, в виде снега. А уже начиная со вторника мы прогнозируем очередной виток понижения давления, малооблачное небо, усиление морозов. Начиная со вторника температуры будут понижаться до 10-15 градусов ночью, существенных осадков не прогнозируем», — сказал Р. Вильфанд.

В сообщении отмечается, что уже сейчас высота снежного покрова в столице достигла 10-15 сантиметров.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.

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