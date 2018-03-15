В Алтайском крае установится плюсовая температура

Плюсовая температура установится в Алтайском крае на предстоящих выходных, 17-18 марта. Днем столбик термометра будет подниматься до +3 (в предгорьях до +7 градусов), ночами сохранятся морозы. В южных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Алтайском крае в субботу, 17 марта, ночью будет -12-17, в южных районах -5-10 градусов, днем -3+2, в предгорьях до +7 градусов. В воскресенье, 18 марта, ночью -6-11, местами в северных районах -11-16 градусов, днем -2+3, в предгорьях до +8 градусов.