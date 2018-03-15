Ещё
В Алтайском крае установится плюсовая температура
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае установится плюсовая температура 

АиФ — Алтай 15 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Плюсовая температура установится в Алтайском крае на предстоящих выходных, 17-18 марта. Днем столбик термометра будет подниматься до +3 (в предгорьях до +7 градусов), ночами сохранятся морозы. В южных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
В Алтайском крае в субботу, 17 марта, ночью будет -12-17, в южных районах -5-10 градусов, днем -3+2, в предгорьях до +7 градусов. В воскресенье, 18 марта, ночью -6-11, местами в северных районах -11-16 градусов, днем -2+3, в предгорьях до +8 градусов.
В Барнауле 17 марта ночью -12-14, днем 0+2 градусов. 18 марта ночью -9-11, днем +1+3 градуса. Без осадков.
АиФ — Алтай: последние новости
«Ростелеком» рассказал о работе IP-камер и портала трансляций на выборах В Барнауле ищут свидетелей ДТП, в котором погиб водитель Высоких наград удостоены три работника Алтай-Кокса
 Ещё 228 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму278
Мясорубка в Гудаури51
Умер Александр Павловский5
В ООН сорвали выступление России191
Группа «Пикник» разбилась в ДТП13
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение