Ещё
Специалисты подготовили прогноз возможных ЧС в Алтайском крае по 19 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты подготовили прогноз возможных ЧС в Алтайском крае по 19 апреля 

АиФ — Алтай 14 апреля 2018
Фото: АиФ - Алтай
ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало прогноз возможных ЧС в Алтайском крае до 19 апреля в связи с потеплением и активным снеготаянием.
Так, в указанный период ожидаются осадки в виде дождя и мокрого ветра, а также порывы ветра до 21 м/с.
Из-за сильной гололедицы, ветра и мокрого снега возможно увеличение числа ДТП на дорогах края, в частности на Чуйском тракте, А-322, автодороге Барнаул— Камень-на-Оби-граница с Новосибирской областью и дорогах в Троицком, Первомайском, Косихинском и Алейском дорогах.
Возможны также происшествия на системах энерго— и водоснабжения. В МЧС сообщают, что стоит быть осторожными на акваториях края из-за подвижек льда.
В настоящее время из-за вскрытия рек, в частности реки Оби, ожидается подъем уровня воды в других реках. Под угрозой подтопления может оказаться село Усть-Чарышская Пристань. Поднялась вода и в верховьях Ануя, Чарыша в бассейне реки Бурла. Критический уровень отмечен в реке Алей (г. Алейск). Четыре района и один город находится в зоне подтопления.
По прогнозам синоптиков, в дальнейшем тенденция может замедлиться из-за прогнозируемого на 14 и 15 апреля похолодания.
АиФ — Алтай: последние новости
Обязательно ли на Радоницу идти в храм или достаточно побывать на кладбище? Группа ВТБ успешно завершила объединение европейских банков Мошенники спекулируют на трагедии в кемеровской «Зимней вишне»
Комментарии  Ещё 356 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО366
Скрипалей отравили жидкостью102
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа48
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе112
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение