Специалисты подготовили прогноз возможных ЧС в Алтайском крае по 19 апреля

Так, в указанный период ожидаются осадки в виде дождя и мокрого ветра, а также порывы ветра до 21 м/с.

Из-за сильной гололедицы, ветра и мокрого снега возможно увеличение числа ДТП на дорогах края, в частности на Чуйском тракте, А-322, автодороге Барнаул — Камень-на-Оби-граница с Новосибирской областью и дорогах в Троицком, Первомайском, Косихинском и Алейском дорогах.

Возможны также происшествия на системах энерго— и водоснабжения. В МЧС сообщают, что стоит быть осторожными на акваториях края из-за подвижек льда.

В настоящее время из-за вскрытия рек, в частности реки Оби, ожидается подъем уровня воды в других реках. Под угрозой подтопления может оказаться село Усть-Чарышская Пристань. Поднялась вода и в верховьях Ануя, Чарыша в бассейне реки Бурла. Критический уровень отмечен в реке Алей (г. Алейск). Четыре района и один город находится в зоне подтопления.

По прогнозам синоптиков, в дальнейшем тенденция может замедлиться из-за прогнозируемого на 14 и 15 апреля похолодания.