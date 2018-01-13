Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекорду 1937 года

Показатель атмосферного давления на главной метеостанции на ВДНХ повысился до показателя 769 миллиметров ртутного столба. Этот показатель всего на две единицы меньше рекорда 1937 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

13 января 1937 года был зафиксирован рекорд атмосферного давления, тогда показатель давления поднялся до 771 миллиметров ртутного столба.

Ночь на 13 января назвали самой морозной с начала зимы. Температура воздуха упала до минус 8,7 градусов. К 12:00 субботы на ВДНХ темперутра воздуха опустилась до минус 8,7 градусов.

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