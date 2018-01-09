Москвичей удивило отсутствие пробок

В Москве в первый рабочий день после новогодних каникул практически нет пробок. Уровень загрузки столичных улиц в вечерний час пик составляет всего 3 балла. По прогнозу "Яндекса", он может подрасти лишь до четырех баллов.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", сейчас практически свободны Бульварное, Садовое кольцо, есть небольшие затруднения из-за аварий на Третьем кольце — в районе Беговой, Савеловского вокзала, есть небольшая пробка на Шоссе Энтузиастов в районе станции метро "Авиамоторная" и перед МКАД на Ленинградском шоссе с продолжением в Химки. Парализовано Ильинское шоссе от Новой Риги до Волоколамского шоссе, а также сама Волоколамка перед Красногорском.

В пять часов вечера уровень загрузки дорог города составлял всего два балла — минимум на три балла меньше обычного.

Впрочем, это традиционная картина для первой недели после новогодних праздников. Автомобили, как правило, возвращаются в город постепенно. Скорее всего, обычной загрузки дороги достигнут к середине января.