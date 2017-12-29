Погода побила абсолютный температурный рекорд

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Температура в Москве достигла показателя абсолютного рекорда 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Температура в Москве в пятницу достигла рекордного показателя, установленного в 1975 году, и может его превысить, сообщил РИА Новости специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

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"Сегодня на 17.00 по московскому времени на главной метеостанции Москвы, на ВВЦ, был температурный показатель плюс 3,6 градусов. Это, по крайней мере, повтор абсолютного температурного рекорда. Последний такой рекорд был в 1975 году, тоже плюс 3,6 градуса. Повтор точно есть. Возможно, он будет побит", — сказал Тишковец.

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