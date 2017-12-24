Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь

Погода в Москве в новогоднюю ночь ожидается без существенных осадков, температура составит от нуля до минус трех градусов, сообщил в воскресенье РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, предварительные расчеты показывают, что после нескольких дней оттепели и слякоти, из-за которых снег практически полностью растает, в канун Нового года, 31 декабря, выпадет небольшой снег, а температура составит около нуля градусов.

"В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдется без существенных осадков, ветер слабый, переменный — благоприятный для запуска салюта, немного подморозит: до 0… минус 3, что на 7-9 градусов теплее положенного по климату", — сказал Тишковец.

На дорогах, по его словам, образуется слабая гололедица, а снежный покров не превысит трех сантиметров. "Таким же спокойным будет и первый январский день", — отметил специалист "Фобоса".

Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере