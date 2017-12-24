Раскрыта цена проезда на московских электричках в 2018 году

Проезд в московских электричках в 2018 году не подорожает

Стоимость проезда в столичных электричках не подорожает в 2018 году, передает сетевое издание m24.ru.

Об этом рассказал исполнительный директор ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) Максим Дьяконов.

"Могу заверить, что в 2018 году цены на проезд в поездах ЦППК не изменятся", — сказал он.

Кроме того, в следующем году у пассажиров появится возможность следить за движением пригородных поездов. Специально для этого планируют запустить мобильное приложение. Оно также позволит узнать расписание и купить билеты онлайн. В настоящий момент приложение тестируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал Дьяконов, ЦППК рассчитывает в ближайшие три года продавать 20 процентов билетов через онлайн-системы, так как все больше пассажиров проявляют интерес к безналичной оплате проездных документов.

Ранее сообщалось, что со 2 января изменятся тарифы на некоторые билеты московского общественного транспорта. Незначительно увеличится цена билета "Единый". Так, проездной на 20 поездок будет стоить 747 рублей, на 40 поездок — 1494 рубля и на 60 поездок — 1765 рублей. При этом стоимость одной поездки не изменится.

"Единый" на сутки обойдется пассажирам в 218 рублей, на трое суток — 415 рублей, а за недельный билет придется заплатить 830 рублей. 30-дневный проездной без ограничений будет стоить 2075 рублей, а на 90 дней — 5190 рублей. Кроме того, на один рубль подорожает проезд по карте "Тройка".

Одна поездка на наземном транспорте (билет ТАТ) останется прежней, однако подорожают до 1194 рублей проездные на 60 поездок и на 30 дней — 1080 рублей.

Льготы на проезд по-прежнему будут действовать для всех категорий граждан, которые ими пользуются. Стоимость билетов для школьников и студентов изменять в 2018 году не будут. Зато введут новый вид проездного сразу на три месяца.