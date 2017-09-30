Москвичей ждут ночные заморозки и дожди



Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о том, как в Москве изменится температурный фон в выходные и в начале недели, передает НСН.

"В выходные в центральном регионе северо-восточными ветрами будет распространяться прохладный воздух, и температура еще немного понизится. В субботу из-за близости атмосферного фронта появятся облака и возможен небольшой дождь.



Ветер будет северным, умеренным, 5-10 метров в секунду. Ночью в Москве 5-7 °С, в Подмосковье 2-7°С. Днём максимальная температура в столице составит 8-10°С, по области — 6-11°С. Такой же температурный фон сохранится в воскресенье и в начале следующей недели.



Но в воскресенье облачности уже не будет, и ночью воздух остынет до 0°С, в центре еще будет тепло — до 6°С, а по области уже -2-+3°С. Ветер будет северо-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду.



Осадков в понедельник и вторник не ожидается, а приход в Европу обширного циклона и южных ветров обеспечит нам такую тёплую погоду. Даже можно надеяться, что температура немного повысится.



Но к середине недели уже опять облачность усилится, и местами пойдет небольшой дождь. В целом погода соответствует календарю", — сказала она.