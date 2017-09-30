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В аэропортах Москвы массовые отмены рейсов
В столичных аэропортах задержаны и отменены более 50 рейсов. По состоянию на утро субботы, по данным сервиса «Яндекс. Расписание», в аэропорту Домодедово отменены 30 и задержаны 19 рейсов. Среди задержанных, как следует из информации на онлайн-табло, много рейсов «Уральских авиалиний». В аэропортах Шереметьево и Внуково задержаны по одному авиарейсу.
Пока нет никаких данных о том, что стало причиной подобной ситуации в столичных аэропортах.
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