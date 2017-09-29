Синоптики сообщили о похолодании и "нескольких снежинках" в начале октябре в Москве. Об этом заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в разговоре с RT.

"Так как мы ожидаем, что понижение температуры продолжится и в ночь с субботы на воскресенье, как и в следующие три ночи, будут заморозки до -2 °С, то ночью или утром, возможно, немного снежинок полетает", — сказал он, отметив, что снега и сугробов не будет.

В пятницу, 29 сентября, температура воздуха будет +6…+9 градусов, ветер 3 м/с, облачно.