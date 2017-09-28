«Ховрино — это старая федеральная больница, которая была передана нам давным-давно. Она не подлежит никакому ремонту. Это полуразвалившееся здание будет снесено, и в течение двух-трех лет здесь будет построен жилой комплекс. Часть жилья пойдет на программу реновации», — заявил Собянин.



Собянин добавил, что в ближайшие годы в Москве будет построено 30 новых больниц. Мэр отметил, что благоустройство улиц увеличивает количество пешеходов в два-четыре раза, что, в свою очередь, повышает количество посетителей кафе и магазинов. Программа благоустройства «Моя улица» действует в Москве с 2015 года. За это время были благоустроены 108 улиц.