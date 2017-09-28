Синоптики пообещали москвичам первый снег в ближайшие дни

Первый снег в Москве может выпасть уже в ближайшие несколько дней. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову

«Не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, пятницу и субботу, когда у нас прогнозируются осадки. Температура для этого уже достаточно низкая, особенно ночью или в утренние часы. И если низкая температура совпадет с осадками, то возможны первые снежинки. Но точно спрогнозировать такое сложно», — отметила Макарова.

Она добавила, что на следующей неделе погоду в столичном регионе будет определять антициклон, который принесет похолодание. В результате температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы. «Но это еще не зима, совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода… Впереди обязательно еще будут периоды потепления», — подчеркнула метеоролог.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы об ожидающихся заморозках. По прогнозам, в ночь на воскресенье, 1 октября, температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов.