Гидрометцентр предупредил о заморозках в Москве к концу недели

В Москве и Московской области в ночь на 1 октября ожидаются заморозки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



«На 1 октября по Москве и Московской области мы прогнозируем ночные температуры от —1 до +4 °С в ночь на 1 октября, в ночь с субботы на воскресенье, а 2 октября — от —2 до +3 °С», — отметил Вильфанд.



Кроме того, он добавил, что в ночь на 28 сентября ожидаются заморозки по всему Поволжью.



«На востоке (Центрального. — RT) федерального округа, в Ивановской, Владимирской области также пройдут заморозки», — добавил он.



Ранее в Подмосковье зафиксировали первые заморозки.

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