Синоптики рассказали, когда стоит ждать потепления

Потепление и осадки придут в столицу к концу рабочей недели, сообщает сетевое издание m24.ru.



По данным синоптиков, после стремительного похолодания в Москве установится "обычная октябрьская" погода. Временами будут идти дожди, хотя немного потеплеет, и во второй половине недели температура воздух превысит климатическую норму на 1–2 ºC.



Как предупреждают метеорологи, в начале недели столичный регион останется под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается. Днем во вторник, 3 октября, столбики термометров покажут 5–7 ºC выше нуля, а ночью температура опустится до плюс 1–3 ºC.