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Таксисты Москвы решили нажиться на сбое в метро
Столичные таксомоторные компании попытались заработать на сложной транспортной ситуации, возникшей 28 сентября в результате сбоя на Серпуховско‐Тимирязевской (серой) ветке Московского метрополитена. В связи с повышенным спросом на перевозки таксисты резко подняли цены в несколько раз, сообщила газета «Известия».
По данным издания, добраться от закрытой на некоторое время «Серпуховской» в центр города на тот момент можно было лишь за 600 рублей. На юг и юго-запад столицы возили за 700–1000 рублей.
Причиной сбоев в движении на Серпуховско‐Тимирязевской ветке Московского метрополитена накануне стал пожар в электрощитовой.
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