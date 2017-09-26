Билборды с цитатами из переписки Николая II с женой появились в Москве

Билборды с цитатами из переписки последнего российского имперпатора Николая II с его супругой Александрой Федоровной появились в разных районах Москвы, передает во вторник «Интерфакс».

«Посвященные любви, браку и семейному счастью цитаты из личного дневника императрицы и ее писем к супругу стали частью церковного проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви», который, как сообщается, направлен на утверждение семейных ценностей в российском обществе, а также на донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи», — говорится в сообщении.

Как отметили в синодальном отделе по взаимодействию церкви с обществом и СМИ, на протяжении более чем ста лет личная жизнь семьи последних Романовых остается мишенью для мифов и спекуляций.

«Между тем реальная история их супружеской жизни, основанной на вере, любви и взаимоуважении, может служить образцом семейных отношений для наших современников», — отмечают в синодальном отделе.

Предполагается, что проект «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви» со временем станет примером доступного и позитивного способа раскрыть неизвестные и полузабытые страницы российской истории.