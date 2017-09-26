Власти Москвы назвали список построенных для переселения по реновации домов



Власти Москвы объявили список уже построенных в столице домов, куда будут переселять жителей расселяемых домов по программе реновации.

Как следует из материалов столичного стройкомплекса, четыре из них расположены на Бескудниковском бульваре в северном округе города. Это дома 3, 5, 13 и 11, корпус 1.



Два дома находятся на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы. Они расположены по адресу: Дмитровское шоссе 74, корпус 1 и Дмитровское шоссе, дом 68.



Еще два дома располагаются на Щелковском шоссе на востоке Москвы. Это дома по адресу: Щелковское шоссе, дом 74 и Щелковское шоссе между домом 90 и домом 92, корпус 2.



На проспекте Вернадского на западе Москвы уже построены два дома — это дом 61, корпус 3 и дом 69.



Также на западе города построены дома по адресам: улица Красных Зорь, дом 59Б и улица Гжатская, дом 16, корпус 1.