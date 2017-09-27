Синоптики предупредили москвичей о похолодании



Похолодание в столичном регионе продолжится, в конце недели возможны небольшие дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Мы продолжаем оставаться во власти обширного антициклона, он удержит аномально высокое атмосферное давление. Максимум, на что можно сегодня рассчитывать — это +11… +13 градусов в Москве и +9… +14 градусов по области. Ветер будет дуть с северо-востока, но он будет слабым, 1-6 метров в секунду. В четверг ситуация практически не изменится, мы по-прежнему будем оставаться на периферии антициклона… ночью в Москве воздух остынет до 4-6 градусов тепла, по области — до 2-7 градусов, при этом на востоке региона возможно понижение температуры до нуля. В дневные часы около 10-12 градусов тепла", — сказал специалист центра.



По данным "Фобоса", в ночь на пятницу в Москве ожидается около +5 градусов, а на территории области от 1 до 6 градусов тепла, в дневные часы будет около +10 градусов. В небе над столичным регионом станет больше облаков, это скажется влияние атмосферного фронта. Под влиянием этого фронта столичный регион будет находиться и в субботу, местами, преимущественно на востоке, могут пройти небольшие дожди.



"Но благодаря изобилию облаков ночных заморозков мы не ждём. А вот с отходом этого атмосферного фронта в ночь на воскресенье возрастет угроза слабых ночных заморозков: температура может опуститься до минут одного градуса", — сказал в погодном центре.