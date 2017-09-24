Скульптор Щербаков: Масонские символы на памятнике Калашникову - полный бред

Не утихают скандалы вокруг памятника оружейнику Калашникову. Вслед за схемой немецкой винтовки, стоявшей на вооружении подразделений СС, неравнодушные исследователи отыскали в качестве элемента оформления постамента масонский символ — циркуль и наугольник, рассказывается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Первым об этом написал анонимный телеграм-канал «Дабл Ять»:

"Два основных символических инструмента всегда находятся в ложе — это циркуль и наугольник. Члены масонской ложи должны «выверить свои действия наугольником добродетели» и учиться «ограничивать свои желания и сдерживать свои страсти внутри должных границ по отношению ко всему человечеству».

Создатель памятника, скульптор Салават Щербаков заявил, что такое сравнение неуместно:

"Я бы назвал это полным бредом. Наличие среди нашего населения странноватых людей — это нормально, какое-то их количество должно быть. Вопрос бредовый, и отвечать на него смешно. Я хочу организовать партию о бредовости и насилии народа нашей прессой. Есть журналисты умные, а есть просто за гранью, позор нации, и такая проблема есть. Я хочу партию и их на перевоспитание куда-то отправить".

В пятницу с барельефа памятника Калашникову удалили изображение чертежа немецкой винтовки StG 44. Поднявших шум вокруг этого дизайнерского элемента персоналий скульптор назвал «врагами России».