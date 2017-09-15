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В Москве объявлено экстренное предупреждение

МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В ближайший 1-3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили об усилении ветра в Москве в ближайшее время.
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