МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение

Из-за сильных порывов ветра в Москве объявлено экстренное предупреждение. В столичном управлении МЧС заявили о «желтом» уровне опасности в связи с погодными условиями в городе.

Представители ведомства уточнили, что в ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим вероятны повреждения линий электропередач и рекламных конструкций, а также повал деревьев и заторы на дорогах. Водителям следует парковаться вдалеке от деревьев, добавили в МЧС.

В Гидрометцентре пояснили, что погода в Москве является потенциально опасной, и ей был присвоен «желтый» уровень. 15 сентября он также будет действовать в Тульской, Владимирской, Курской, Рязанской и других областях.

На прошлой неделе на Москву надвигался грозовой фронт.