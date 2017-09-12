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Агентство «Москва»

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 13 сентября из-за грозы и ветра

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
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В среду ночью будет без осадков, ветер 5-10 м/с, температура воздуха 14-16 градусов. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, порывы ветра местами будут достигать 12-17 м/с. Воздух прогреется до 23-25 градусов.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
«Желтый» уровень опасности 13 сентября будет действовать почти на всей территории ЦФО.
Подробный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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