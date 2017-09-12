«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 13 сентября из-за грозы и ветра

В среду ночью будет без осадков, ветер 5-10 м/с, температура воздуха 14-16 градусов. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, порывы ветра местами будут достигать 12-17 м/с. Воздух прогреется до 23-25 градусов.



«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.



«Желтый» уровень опасности 13 сентября будет действовать почти на всей территории ЦФО.