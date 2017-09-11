Синоптики ожидают в Москве повторение температурного рекорда 1932 года

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во вторник, 12 сентября, в Москве прогнозируется повторение температурного рекорда 85-летней давности, сообщает RT.

"Завтра возможен рекорд 85-летней давности по теплу в городе Москве — +25…+27 °С, тогда как в 1932 году был зафиксирован рекорд +26,4 °С. Будет солнечно, без осадков, самая «громкая» погода в хорошем смысле", — сказал Тишковец.

При этом вечером в среду, 13 сентября, ожидаются дожди и снижение температуры.