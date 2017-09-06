МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы



Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе и порывистом ветре в Москве в ближайшие часы, сообщила пресс-служба МЧС по городу.

"В связи с прохождением атмосферного фронта, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 22 часов 6 сентября местами в Московской области и Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.



Спасатели отметили, что во время непогоды возможно наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.