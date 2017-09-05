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Москва впервые после лета встала в 9-балльных пробках

«В городе девять баллов». Москва встала в пробках
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Впервые за три месяца в Москве зафиксированы сильные пробки из-за непрекращающегося дождя.
Загруженность дорог столицы вечером 5 сентября достигла девяти баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс. Пробки».
«Загруженность автодорог Москвы необычно высока. Сейчас в городе девять баллов, что на два балла выше обычного», — говорится в нем.
Яндекс. Навигатор
По данным сервиса, в связи с погодными условиями такая ситуация на столичных дорогах может продлиться до ночи. Кроме того, пробки около пяти-шести баллов можно ожидать в течение нескольких дней.
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