

Марафон в режиме реального времени " Ночь выборов 2017" пройдет в Москве в единый день голосования 10 сентября, сообщил в ходе пресс-конференции член оргкомитета мероприятия online-марафон " Ночь выборов 2017" , президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов

" Вместе с представителями СМИ, вместе с действующими политическими деятелями, вместе с парнями, участвующими в выборах, провести 10 сентября в единый день голосования такую общую гражданскую, экспертную процедуру. Мы ее назвали " Ночь выборов 2017" , при этом сразу хочу сказать, что страна у нас большая — часовых поясов много, поэтому первые выборы закончатся к двум часам по московскому времени. Мы начнем в два часа дня в воскресенье, и этот марафон продлится до двух часов ночи по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки, имею в виду всю европейскую часть и Калининград" , — сказал Наумов в ходе пресс-конференции.





По словам политолога, автора идеи, организатора дискуссионного клуба " WTF? " Дмитрия Гусева , мероприятие позволит в формате реального времени наблюдать за ходом Единого дня голосования по всей стране, " благодаря чему выборы станут понятнее и прозрачнее, а результаты достовернее".

" Не менее 250-300 приглашенных людей, среди которых политологи, социологи и политжурналисты…, к нам согласились прийти (пранкеры) Лексус и Вован" , — сказал Гусев на пресс-конференции, отметив, что благодаря открытому формату планируется возродить интерес к выборам у тех, кто не верит " информации из телевизора или родился уже в новой информационной эпохе".



" Всех для обсуждения результатов, плюс эксперты: то есть все экспертные звезды, всех приглашаем, все будут… второе, известных блогеров…, плюс все СМИ. Целый день будет марафон, везде прямая трансляция, во всех соцсетях есть наши группы, там будут трансляции" , — пояснил политолог.



Координатор ассоциации наблюдателей " Национальный общественный мониторинг" Роман Коломейцев рассказал, что для наблюдения за выборами создана специальная информационная система, портал и мобильное приложение, которые позволяют в режиме реального времени вести мониторинг по всей стране. Он уточнил, что было разослано приглашение и всем малым партиям. " То есть малым партиям это чем интересно? Тем, что они сильно экономят средства, мы бесплатно все предоставляем, они могут организовывать полностью у себя, делать свой комплекс, работать со своими наблюдателями, собирать сведения" , — сказал он.



По словам Коломейцева, на избирательных участках по всей стране будут задействованы 15 тысяч наблюдателей, приглашены 28 иностранных наблюдателей, а также видеонаблюдатели. Как пояснил собеседник агентства, они будут выходить в эфир на площадке " Ночь выборов" , сообщать о ситуации на участках.



" Это статусные все наблюдатели" , — отметил Коломейцев.