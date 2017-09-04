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Газета.Ru

Гидрометцентр заявил об окончании первой волны бабьего лета в Москве

Закончилась первая волна бабьего лета
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первая волна бабьего лета в Москве завершается, передает RT.
" Завтра завершается первая, или ранняя, фаза сентябрьского бабьего лета в Москве. Уже со вторника ожидается резкое изменение погоды" , — сказал он.
По его словам во вторник, 5 сентября, " усилится ветер, температура понизится, начнутся дожди".
" По нашим расчетам, теплые денечки еще будут" , — добавил он.
Ранее сообщалось, что бабье лето в средней полосе России, в том числе — и в столичном регионе — уже наступило и продлится еще неделю, до 7 сентября.
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