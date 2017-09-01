В Москве тёплая погода продержится до конца следующей недели. С таким прогнозом выступил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает «Комсомольская правда».



Вильфанд добавил, что в этом году бабье лето придёт в столичных регион несколько раз. На этой неделе и на следующих выходных — 9 и 10 сентября. Температура воздуха прогреется до 21 градуса. В середине недели немного похолодает — столбики термометров упадут до 16-18 градусов. В Гидрометцентре обещают сухую погоду. Летом 2017 года осадков выпало на 25% больше нормы. 30 июня 2017 года стал самым дождливым днём за всю историю метеонаблюдений. За один день в Москве выпало 65 мм воды.