«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 сентября

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье 2 сентября «желтый» уровень опасности из-за тумана, об этом сообщили в Гидрометцентре России. Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что желтый уровень это третий из пяти уровней опасности. Он в субботу был объявлен на территории ЦФО, за исключением Смоленской, Калужской и Тульской областей. Метеорологи предупредили, что в Москве и области в субботу будет наблюдаться переменная облачность, ночью без осадков, местами туман, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла, днем — 20-22 градуса.