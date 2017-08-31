Первого сентября на Москву опустится «радиационный» туман

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в столичном регионе первого сентября.

«Ожидается утром небольшой туман, который мы называем " радиационным" , он появляется от выхолаживания подстилающей поверхности. Но потом, когда туман развеется, будет тепло», — рассказал Вильфанд. По данным метеорологов, погода будет теплая и солнечная, температура воздуха составит в дневные часы 21 градус выше ноля, осадков не ожидается. Утром будет всего 9 градусов тепла. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По России в целом погода в первый учебный день будет теплой, даже немного выше климатической нормы. Осадков почти не будет, лишь в отдельных регионах — в Якутии и в Магаданской области. На юге России ожидается до 24 градусов тепла.